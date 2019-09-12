Новый остров и новый пролив будут нанесены на карту Арктики. Их существование подтвердила экспедиция Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Долгие годы этот участок считался полуостровом. Хотя гипотеза о том, что там существует пролив, появилась еще в 2006 году. Но воду скрывал толстый слой снега и льда. И только теперь гидрографическая группа смогла пройти по проливу.

Участку суши, площадь которого около двухсот квадратных километров, оставят прежнее имя — только теперь это будет остров Литтрова. А пролив шириной в 500 метров — пока безымянный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российских территориальных водах Арктики открыты пять неизвестных ранее островов. Новые территории в бухте Визе в Карском море занимают площадь от 900 до 55 тысяч квадратных метров.