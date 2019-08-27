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Пять неизвестных ранее островов открыты в российской Арктике

, 18:54 Видео 6

Новые территории в Карском море могут занимать площадь от 900 до 55 тысяч квадратных метров.

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Фото, видео : ТАСС / Tea Karvinen

В российских территориальных водах Арктики открыты пять неизвестных ранее островов. Новые территории в бухте Визе в Карском море занимают площадь от 900 до 55 тысяч квадратных метров. Как сообщается на официальном сайте Минобороны РФ, открытие подтвердила гидрографическая группа Северного флота России в ходе экспедиции в район архипелага Земля Франца-Иосифа, стартовавшей 15 августа.

Новые острова подробно описаны и сфотографированы, на них проведена топографическая съемка. А на одном из них установлен памятный гурий (сооружение из камней) с запиской об открытии и «капсулой времени» — компакт-диском с фотографиями непосредственных участников обнаружения земель.

Открытие сделала в 2016 году инженер службы океанографических измерений на гидрографическом судне «Визир» Марина Мигунова, тогда она была еще студенткой Арктического факультета Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. Мигунова анализировала спутниковые снимки бухты Визе при написании дипломной работы. Ранее эти земли были скрыты ледниками.

Всего же с помощью дистанционного зондирования Земли в 2015–2018 годах специалисты гидрографической службы Северного флота обнаружили более 30 новых островов, мысов и бухт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп захотел купить у Дании остров Гренландия.

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