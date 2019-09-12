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  4. 16-летняя Бровина и ее 23-летний возлюбленный рассказали историю своих отношений

16-летняя Бровина и ее 23-летний возлюбленный рассказали историю своих отношений

, 19:30 Фото 13

Она признается, что в момент знакомства не могла говорить. Он утверждает, что его парализовало и он не мог пошевелиться.

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Фото, видео: Instagram @luiza.gabriela.brovina

Луизе-Габриэле Бровиной сейчас 16. А звездой она стала в семь лет, когда сыграла сразу три роли в сериале «Закрытая школа». Всего же на счету юной актрисы, уже четыре с лишним десятка ролей — в таких сериалах как «Глухарь», «Земский доктор», «Последний из Магикян», «Катя: Военная история» и многих других. И конечно, у девушки тысячи поклонников, которым совсем недавно она призналась: ее сердце уже не свободно.

«Думаю, что пришло время ответить на вопрос, который многих очень интересует. Недавно в моей жизни появился молодой человек, в котором, теперь, целый мир. И это взаимно», — написала Луиза-Габриела на своей странице в Instagram.

instagram @ luiza.gabriela.brovina

Актриса уже успела опубликовать несколько совместных снимков с Иваном — так зовут ее избранника. А теперь влюбленные рассказали пока еще совсем короткую, но очень романтичную историю. Оказывается, познакомились молодые люди буквально пару месяцев назад — 14 июля. По словам Бровиной, встреча была «предопределена судьбой». Девушка собиралась поехать на отдых в сентябре, но внезапно передумала и отправилась на курорт в середине лета. Там и встретила своего принца.

«Когда мы знакомились, и я встретилась с ним глазами, что-то произошло… Знаете, это не просто бабочки, это как молния! Это ОН… Я назвала ему свое имя и больше не могла говорить. Со мной такое впервые», — призналась Луиза-Габриэла интернет-порталу StarHit.

Примерно так же описывает и первую встречу и юноша. Говорит — мир перевернулся.

«В это время я сидел, а она стояла возле меня, и, конечно, я должен был встать, но я не мог. Я не мог пошевелиться, меня как будто парализовало. Это был страх, но он был очень мне приятен, именно тогда я понял, что Габи — моя любовь», — рассказал Иван.

И, как водится в таких случаях, обоим кажется, что вместе они не восемь недель, а уже целую жизнь. Но за короткий срок влюбленным довелось столкнуться и завистниками, и с недоброжелателями.

«Нам жаль этих несчастных людей. Счастливые не бывают злыми, значит, нужно пожелать им счастья», — считает юная, но мудрая артистка.

«Хороших людей все равно больше. Мы получили много поздравлений и добрых пожеланий от своих семей, друзей, знакомых и незнакомых людей», — говорит Иван.

Молодому человеку всего 23, но он вполне самостоятелен, у него свой бизнес. Популярность Габриэлы его сначала смущала, но постепенно он привыкает к вниманию публики. Говоря о планах, парень признался, что собирался осенью уехать за рубеж, но теперь, когда встретил свою Габи, понял, что не просто не сможет этого сделать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» публично призналась в любви своему бойфренду.

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