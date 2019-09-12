Владимира Спивакова поздравили знаменитости, поклонники и Президент России

Сегодня, 12 сентября, исполнилось 75 лет со дня рождения народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова. Как пишет Spletnik.ru, жена музыканта, Сати Спивакова, поздравила супруга в соцсетях; позже к поздравлению присоединились поклонники и знаменитости, среди которых Яна Рудковская, Валентин Юдашкин и Марк Тишман.

Также дирижера поздравил и глава государства. Владимир Путин направил народному артисту поздравительную телеграмму.

Сегодня Владимир Спиваков руководит Национальным филармоническим оркестром России и камерным оркестром «Виртуозы Москвы». Кроме этого, музыкант является президентом Московского международного дома музыки и учредителем собственного фонда, помогающего молодым музыкантам и художникам.

Как сообщал 5-tv.ru, петербургский дирижер Теодор Курентзис, постоянно работающий с «Виртуозами Москвы», открыл новый музыкальный сезон.