  1. Пятый канал
  4. В Петербург по электронной визе смогут приехать граждане 53 стран

В Петербург по электронной визе смогут приехать граждане 53 стран

, 23:37 Эфирная новость 29

Власти Северной столицы возлагают надежды на увеличение туристического потока после введения электронных виз.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Правительство утвердило список из 53 стран, граждане которых смогут оформить электронные визы для поездок в Петербург и Ленинградскую область уже с 1 октября. Учтен опыт Калининграда и Владивостока, где смягчение визового режима уже провели.

Приморье встретили сто тысяч туристов с электронкой, за два года эксперимента, а в Балтийском анклаве десять тысяч уже за первый месяц. Списки стран при этом для Западных и Восточных границ разные. И там и там — в приоритете страны-соседи, страны, богатые на инвесторов и любителей путешествовать.

Петербург пошел по пути Калининграда, где тоже в списке 53 страны: весь Евросоюз, Турция и другие страны Ближнего Востока, а также густонаселенные Китай, Индия, Мексика, Япония.

Льгот нет для граждан США и подданных Британской короны. Но и к ним попасть россиянам не так просто. Как будет работать Петербургское «окно в Европу» узнал корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Северной столицы Александр Беглов заявил о планах принимать в Петербурге более 12 миллионов туристов в год.

Читайте также

+15° Днём +20°
Ночью +13°
65.19
-0.24 71.83
-0.39
Гороскоп на 12 сентября: ваша внутренняя тигрица ненасытна, Стрельцы!

Последние новости

0:01
13 сентября — День вручения Шнобелевской премии
23:52
«Завалил и задушил»: Боец ММА показал, как одолеть Емельяненко — видео
23:37
В Петербург по электронной визе смогут приехать граждане 53 стран
23:19
Вдова Сергея Доренко судится с «кооперативом-призраком» из-за коттеджа в Барвихе
23:03
Видео: Емельяненко показал на груше, как намерен «отметелить» Кокляева
22:46
«Вышла на охоту»: Беременная жительница Подмосковья с винтовкой гонялась за собакой — видео

Сейчас читают

13 сентября — День вручения Шнобелевской премии
Чего ожидать от Урожайной луны в День проклятий — пятницу, 13-е?
Уснувший за рулем Сергей Лазарев попал в ДТП по дороге с гастролей

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев