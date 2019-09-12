В Петербург по электронной визе смогут приехать граждане 53 стран

Правительство утвердило список из 53 стран, граждане которых смогут оформить электронные визы для поездок в Петербург и Ленинградскую область уже с 1 октября. Учтен опыт Калининграда и Владивостока, где смягчение визового режима уже провели.

Приморье встретили сто тысяч туристов с электронкой, за два года эксперимента, а в Балтийском анклаве десять тысяч уже за первый месяц. Списки стран при этом для Западных и Восточных границ разные. И там и там — в приоритете страны-соседи, страны, богатые на инвесторов и любителей путешествовать.

Петербург пошел по пути Калининграда, где тоже в списке 53 страны: весь Евросоюз, Турция и другие страны Ближнего Востока, а также густонаселенные Китай, Индия, Мексика, Япония.

Льгот нет для граждан США и подданных Британской короны. Но и к ним попасть россиянам не так просто. Как будет работать Петербургское «окно в Европу» узнал корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Северной столицы Александр Беглов заявил о планах принимать в Петербурге более 12 миллионов туристов в год.