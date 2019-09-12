«Умный стол»: В Петербурге изобрели новую технологию беспроводной передачи энергии

В Петербурге изобрели «умный стол». Это, скажем так, «товарное» название новой технологии беспроводной передачи энергии. Это как WI-FI, который заряжает. Например, планшет или телефон. Причем в отличие от тех беспроводных зарядок, что сейчас есть в магазинах, этой вообще не нужен контакт, без потери мощности все работает на расстоянии до 1 метра. Эффективность передачи энергии — 80%.

Секрет в особых метаматериалах, которые есть и в источнике, и в приемнике. Это ноу-хау. Но есть одно «но» — максимально эффективно все получается под определенным углом прибора к источнику энергии. Но над этим работают. Изобретатели видят светлое будущее своей технологии, например, можно «умное покрытие» нанести на дороги и заряжать электромобили во время езды. Уверяют для людей и окружающей среды это безопасно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глухонемой программист из Новосибирска научил компьютер понимать язык жестов.