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Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре

, 22:11 89

Телеведущий считает, что проблема не в артисте, а в городе.

Фото: www.globallookpress.com © Dmitry Golubovich

Популярный телеведущий Иван Ургант высмеял скандальное выступление Димы Билана на Дне города в Самаре в своей программе. Вместе со своим коллегой Дмитрием Хрусталевым он вспомнил подобный инцидент с известным артистом Михаилом Ефремовым, который также произошел в этом городе.

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«Подождите! Может, не эти люди виноваты. Все-таки раньше ни за Ефремовым, ни за Биланом такого «не замечалось. Все дело в городе», сказал ведущий.

Иван Ургант в шутку попросил Григория Лепса и группу «Иванушки International» временно не выступать в Поволжье, «чтобы не провоцировать эту ситуацию».

Дима Билан выступил в Самаре 8 сентября 2019 года. По словам зрителей, на концерте певец вел себя странно, не попадал в ноты, терял микрофон. После инцидента артист публично извинился в сети, признав, что был пьян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сорванный концерт Билана обошелся бюджету Самары почти в три миллиона рублей.

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