Алексей Смертин вступился за школьника с прической «а-ля Ибрагимович»

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин пригласил школьника из Сосновоборска Красноярского края Прохора Ильиных, который подвергся критике в школе за прическу в стиле форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» легендарного Златана Ибрагимовича, на матч ЦСКА — «Спартак» и встречу между сборными России и Шотландии.

« Недавно я услышал историю четвероклассника из Красноярского края Прохора Ильиных, который любит футбол, играет в него и хочет быть похожим на Ибрагимовича. Он носит длинные волосы — казалось бы, в чем вопрос? Но учителя считают, что он не должен так ходить, и тем самым давят на парня. Прохор, я тоже из Сибири! И всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики всего мира. Мы должны поддержать Прохора », — сказал спортсмен.

ВКонтакте

Он добавил, что Юношеская футбольная лига приглашает его в Москву 9 октября на знаменательное дерби ЦСКА — «Спартак». Также у мальчика будет шанс принять участие в тренировке с игроками одной из академий ЮФЛ.

Но этим «футбольное счастье» Прохора не ограничится — 10 октября он сможет воочию в «Лужниках» наблюдать за игрой сборных РФ и Шотландии.

« Приходи, давай будем болеть за наших! Всем — мир, футбол и длинные волосы », — обратился к Прохору Смертин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет Красноярского края подключился к скандальной истории с переводом на домашнее обучение одного из школьников, который в стремлении стать похожим на своего кумира — футболиста Златана Ибрагимовича, сделал подобную прическу.

Всемирно знаменитый 38-летний Златан Ибрагимович в настоящее время играет «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. В его карьере также работа в таких титулованный клубах как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан» и «Манчестер Юнайтед», откуда он и перебрался с семьей в США.