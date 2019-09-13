Алексей Смертин вступился за школьника с прической «а-ля Ибрагимович»

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин пригласил школьника из Сосновоборска Красноярского края Прохора Ильиных, который подвергся критике в школе за прическу в стиле форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» легендарного Златана Ибрагимовича, на матч ЦСКА — «Спартак» и встречу между сборными России и Шотландии.
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Он добавил, что Юношеская футбольная лига приглашает его в Москву 9 октября на знаменательное дерби ЦСКА — «Спартак». Также у мальчика будет шанс принять участие в тренировке с игроками одной из академий ЮФЛ.
Но этим «футбольное счастье» Прохора не ограничится — 10 октября он сможет воочию в «Лужниках» наблюдать за игрой сборных РФ и Шотландии.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет Красноярского края подключился к скандальной истории с переводом на домашнее обучение одного из школьников, который в стремлении стать похожим на своего кумира — футболиста Златана Ибрагимовича, сделал подобную прическу.
Всемирно знаменитый 38-летний Златан Ибрагимович в настоящее время играет «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. В его карьере также работа в таких титулованный клубах как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан» и «Манчестер Юнайтед», откуда он и перебрался с семьей в США.