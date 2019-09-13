Аэропорт Комсомольска-на Амуре закрыт из-за подтопления

В Комсомольске-на-Амуре утром в пятницу, 13 сентября, закрылся аэропорт. Грунтовые воды полностью затопили взлетно-посадочную полосу. Все сегодняшние вылеты перенесены, по крайней мере, на трое суток. Сложная ситуация в Комсомольске-на-Амуре наблюдается с конца июля.

Из-за разлива рек в Хабаровском крае подтоплены несколько сотен домов, дороги и социальные объекты. К тому же, несколько дней назад прошли сильные дожди. Однако синоптики отмечают, что уровень воды начал понемногу снижаться, но пока всего на несколько сантиметров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что уровень рек в трех районах Хабаровского края достигнет опасных отметок. Интенсивные подъемы уровня воды на 50 — 190 сантиметров в сутки наблюдаются на реках Амгунь, Бурея, Нимелен, Ниман и Тырма.