Переговоры Путина и Нетаньяху продолжались около трех часов

Президент России Владимир Путин в резиденции Бочаров ручей в Сочи провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильский лидер приехал в нашу страну с рабочим визитом за пять дней до досрочных парламентских выборов.

Обсудили много вопросов, среди них — взаимодействие в сфере безопасности. По словам Путина, сейчас с учетом террористических угроз оно имеет особое значение. Также российский лидер отметил, что Москва заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Израилем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Вооруженный конфликт в арабской республике длился с 2011 года.