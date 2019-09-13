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  4. Переговоры Путина и Нетаньяху продолжались около трех часов

Переговоры Путина и Нетаньяху продолжались около трех часов

, 6:31 Эфирная новость 42

Президент России провел переговоры с премьер-министром Израиля в резиденции Бочаров ручей.

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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт 412

Президент России Владимир Путин в резиденции Бочаров ручей в Сочи провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильский лидер приехал в нашу страну с рабочим визитом за пять дней до досрочных парламентских выборов.

Обсудили много вопросов, среди них — взаимодействие в сфере безопасности. По словам Путина, сейчас с учетом террористических угроз оно имеет особое значение. Также российский лидер отметил, что Москва заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Израилем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Вооруженный конфликт в арабской республике длился с 2011 года.

Тема:
Арабо-израильский конфликт 412
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