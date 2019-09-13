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Лавров заявил об окончании войны в Сирии

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Вооруженный конфликт в арабской республике длился с 2011 года.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

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Война в Сирии 4318

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом он сообщил в интервью газете «Труд» в пятницу, 13 сентября.

«Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», — подчеркнул он.

Министр уточнил, что отдельные очаги напряженности сохраняются только на тех территориях, которые неподконтрольны правительству президента республики Башару Асаду. Лавров привел в пример провинцию Идлиб на северо-западе страны, а также восточный берег реки Евфрат.

В сложившихся обстоятельствах, уверен глава российского внешнеполитического ведомства, первоочередной задачей является оказание гуманитарной помощи сирийскому народу, истерзанному вооруженным конфликтом с 2011 года.

Также Лавров подчеркнул, что необходимо «продвижение политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом».

Российские Военно-космические силы с 30 сентября 2015 года по просьбе Башара Асада оказывают сирийским правительственным войскам помощь в борьбе с террористами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в Сирии российские военные нашли секретную тюрьму боевиков.

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