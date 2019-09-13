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Правительство не может отменить восьмичасовой рабочий день

, 9:13 21

По словам вице-премьера Константин Чуйченко, это не входит в компетенцию кабмина.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Правительство России не может отменить в стране восьмичасовой рабочий день, даже если захочет, поскольку это не в его компетенции. Об этом заявил в телеэфире вице-премьер Константин Чуйченко, комментируя информацию о том, что декрет Совнаркома от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне подпадает под так называемую «регуляторную гильотину».

«Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации. Мы сам восьмичасовой день не отменяем», — цитирует Чуйченко ТАСС.

При этом чиновник подтвердил, что советский декрет действительно входит в перечень актов, действие которых должно быть прекращено в 2020 году.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в среду, 11 сентября правительство поручило Минюсту до середины ноября подготовить проект постановления о признании утратившими силу или недействующими нормативные акты СССР и РСФСР. Это делается для того, чтобы можно было отменить все ненужные и устаревшие требования к бизнесу.

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