Правительство не может отменить восьмичасовой рабочий день

Правительство России не может отменить в стране восьмичасовой рабочий день, даже если захочет, поскольку это не в его компетенции. Об этом заявил в телеэфире вице-премьер Константин Чуйченко, комментируя информацию о том, что декрет Совнаркома от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне подпадает под так называемую «регуляторную гильотину».

«Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации. Мы сам восьмичасовой день не отменяем», — цитирует Чуйченко ТАСС.

При этом чиновник подтвердил, что советский декрет действительно входит в перечень актов, действие которых должно быть прекращено в 2020 году.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в среду, 11 сентября правительство поручило Минюсту до середины ноября подготовить проект постановления о признании утратившими силу или недействующими нормативные акты СССР и РСФСР. Это делается для того, чтобы можно было отменить все ненужные и устаревшие требования к бизнесу.