В правительстве РФ поручили прекратить действие советских актов

В правительстве РФ поручили прекратить действие нормативных актов СССР и РСФСР. Согласно тексту распоряжения, подписанному в среду, 11 сентября, до 15 ноября Минюст должен подготовить проект постановления, предусматривающий «утратившими силу или недействующими на территории РФ» советские акты.

Часть документов времен СССР утратила силу еще в 2017 году. В частности, это касается постановлений 1929–1989 годов, потерявших свою актуальность.

В данном случае речь идет о реформе надзорной деятельности, получившей неофициальное название «регуляторная гильотина». Она предусматривает пересмотр и отмену всех устаревших требований к бизнесу. Предполагается, что принятые меры будут способствовать развитию активности предпринимателей в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, важной задачей государства является создание необходимой среды для поддержки молодых предпринимателей.