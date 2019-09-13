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В Кемерово сгорел парк аттракционов

, 18:14 Эфирная новость 22

Пожар возник в детском лабиринте.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

В Кемерово сгорел парк аттракционов. Огонь вспыхнул в детском лабиринте.

К приезду пожарных тушить было уже практически нечего — деревянный настил и пластиковая обшивка уничтожены полностью. Павильон ремонту не подлежит. К счастью никто не пострадал: все произошло ночью, и посетителей в зоне развлечений не было.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В свою очередь местная полиция ведет розыск подростков, которые по версии правоохранительных органов распивали вечером в парке алкогольные напитки и подожгли детский аттракцион. Предварительная сумма ущерба — более 600 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге выгорело здание бывшего ПТУ, готовившего кадры для Почты России.

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