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  4. В Петербурге выгорело здание бывшего ПТУ, готовившего кадры для Почты России

В Петербурге выгорело здание бывшего ПТУ, готовившего кадры для Почты России

, 17:15 Фото 100

Пожар в ныне заброшенном здании распространился на 160 квадратных метров. Тушили огонь около 40 человек и девять единиц техники.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Пожар в бывшем здании ПТУ связи в центре Санкт-Петербурга вспыхнул в пятницу, 13 сентября, около 14:30. В заброшенном доме горела аудитория и коридор на общей площади 160 квадратных метров. Как сообщает МЧС, к месту происшествия были направлены девять пожарных машин и 39 человек личного состава. С открытым пламенем они справились чуть больше чем за полчаса. В настоящее время продолжается проливка помещений.  Сообщений о пострадавших не поступало.

В соцсетях очевидцы публикуют фотографии пожара. Местные жители жалуются на сильный запах дыма по всей округе.  

В доме 69 по проспекту Римского-Корсакова раньше располагалось профтехучилище, в котором готовили работников связи. Известно, что еще некоторое время назад заброшенное ныне здание принадлежало Почте России, в нем собирались делать капитальный ремонт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Краснодаром пожарные несколько часов тушили горящие деревянные поддоны рядом со складом в поселке Индустриальный.

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