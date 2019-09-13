В Петербурге выгорело здание бывшего ПТУ, готовившего кадры для Почты России

Пожар в бывшем здании ПТУ связи в центре Санкт-Петербурга вспыхнул в пятницу, 13 сентября, около 14:30. В заброшенном доме горела аудитория и коридор на общей площади 160 квадратных метров. Как сообщает МЧС, к месту происшествия были направлены девять пожарных машин и 39 человек личного состава. С открытым пламенем они справились чуть больше чем за полчаса. В настоящее время продолжается проливка помещений. Сообщений о пострадавших не поступало.

В соцсетях очевидцы публикуют фотографии пожара. Местные жители жалуются на сильный запах дыма по всей округе.

В доме 69 по проспекту Римского-Корсакова раньше располагалось профтехучилище, в котором готовили работников связи. Известно, что еще некоторое время назад заброшенное ныне здание принадлежало Почте России, в нем собирались делать капитальный ремонт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Краснодаром пожарные несколько часов тушили горящие деревянные поддоны рядом со складом в поселке Индустриальный.