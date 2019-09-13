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  4. Вконтакте объявила о запуске приложения для знакомств Lovina

Вконтакте объявила о запуске приложения для знакомств Lovina

, 13:02 63

В новом сервисе сделан акцент на возможность общения с помощью видеозвонков и видеоисторий.

Крупнейшая российская соцсеть запустила собственное приложение для знакомств Lovina. Зарегистрироваться в нем можно как через аккаунт ВКонтакте или по номеру телефона.

Lovina предоставляет своим пользователям несколько способов для знакомства. Один из них — карусель видеозвонков: каждый из них ограничен по времени (22 секунды), но при взаимной симпатии разговор можно продолжить. Другой способ — анкеты и чат.

Оценивая профили друг друга, пользователи приложения могут вступить в диалог, но при этом существует ограничение: необходимо в течение 48 часов провести разговор, иначе чат закроется. При этом в Lovina нет рекламы, а цены на дополнительные функции выгодно отличают его от других сервисов знакомств.

Например, «Монеты» позволяют ставить суперлайки, чтобы выделять свой профиль у собеседников. Стоимость — от 35 рублей за каждую. «Зелье любви» позволит увидеть список тех, кому понравился ваш профиль.

Также пользователям доступно общение в чате спустя 48 часов и выбор фильтров в видеознакомствах — стоимость этой услуги начинается от 215 рублей в месяц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о запуске российской соцсетью программы поддержки региональных хакатонов.

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