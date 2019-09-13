Газовый факел до третьего этажа сняли на видео в подмосковном Ступино

Газовый факел высотой до третьего этажа взмыл в небо в пятницу, 13 сентября, в одном из дворов в подмосковном Ступино.

По данным МЧС, газовую трубу диаметром 22 сантиметра, залегающую на глубине полутора метров под землей, повредили рабочие при производстве ремонтных работ. Пожар вспыхнул в непосредственной близости с жилыми домами.

Как видно на опубликованной очевидцами записи, языки пламени касаются балконов второго и третьего этажа. Чтобы дома не загорелись, их поливают водой из шланга. Об эвакуации жителей ничего не сообщается, однако за кадром слышно, что двор оцеплен, никто не может пройти к своим подъездам.

В настоящее время пожар уже потушен. К ликвидации последствий ЧП привлечены 18 специалистов «Ступиномежрайгаза» и шесть единиц техники, сообщает РИА Новости.

В июле 2019 года 5-tv.ru рассказывал о пожаре на газопроводе в Мытищах — возле Северной ТЭЦ. Там огонь перекинулся на соседние постройки, один человек погиб, 13 пострадали.