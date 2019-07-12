Названа предварительная причина страшного взрыва рядом с ТЭЦ в Мытищах

Следственная группа сейчас осматривает обширное место происшествие в Мытищах на месте пожара. Зона поражение — полторы тысячи квадратных метров и выглядит, как в фильме катастрофе — больше часа на этом месте полыхал огромный факел — горел газопровод. Огонь перекинулся на соседние постройки. Пострадали - 13 человек, один погиб. Возбуждено уголовное дело.

По одной из версий пожар на газопроводе у Северной ТЭЦ мог возникнуть по вине бурильщиков, которые проводили строительные работы. Предварительный ущерб оценили в 150 миллионов рублей.

С места событий передает Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент взрыва на газопроводе в подмосковных Мытищах.