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  4. Посетитель Центра Помпиду набросился с ножом на картину Даниеля Бюрена

Посетитель Центра Помпиду набросился с ножом на картину Даниеля Бюрена

, 16:17 34

Злоумышленник задержан. Он отказался давать какое-либо объяснение своему поступку.

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Посетитель парижского Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду набросился с ножом на «полосатое» полотно французского художника Даниеля Бюрена, сообщает в пятницу, 13 сентября издание Le Parisien.

По информации газеты, злоумышленник за считанный секунды успел сделать несколько крупных надрезов на дорогостоящей картине. Прибывшие полицейские задержали мужчину и поместили под стражу. Подозреваемый отказался давать какое-либо объяснение своему поступку. В ближайшее время его подвергнут психиатрической экспертизе.

Концептуальные полотна Даниеля Бюрена, содержащие чередующиеся вертикальные полосы равной ширины, высоко ценятся любителями современного искусства. Например, в 2016 году его картина площадью четыре квадратных метра была реализована за 1,2 миллиона евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный украл из галереи в Париже африканскую маску за 300 тысяч евро.

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