Путин призвал правительство и силовиков к охране Байкала

12 сентября президент России дал поручения по итогам поездки в Иркутскую область. Владимир Путин распорядился принять меры по охране самого большого хранилища пресной воды в Евразии.

Силовым ведомствам Гарант велел оценить работу госслужащих по защите и экологическому выздоровлению озера, развитию байкальской территории, организации туризма и обращению с отходами.

От кабмина Путин также потребовал обеспечить сохранность всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В частности, ввести автоматизированный учет видов рыб и найти оператора по утилизации мусора.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые бьют тревогу: загрязнение Байкала достигло критических значений. Экосистема озера с каждым годом становится все хуже и хуже.