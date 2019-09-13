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  4. Путин призвал правительство и силовиков к охране Байкала

Путин призвал правительство и силовиков к охране Байкала

, 19:07 Фото 41

Глава государства велел разработать план защиты уникального озера и оценить работу чиновников по защите природного объекта.

Фото: ТАСС / Владимир Байкальский

12 сентября президент России дал поручения по итогам поездки в Иркутскую область. Владимир Путин распорядился принять меры по охране самого большого хранилища пресной воды в Евразии.

Силовым ведомствам Гарант велел оценить работу госслужащих по защите и экологическому выздоровлению озера, развитию байкальской территории, организации туризма и обращению с отходами.

От кабмина Путин также потребовал обеспечить сохранность всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В частности, ввести автоматизированный учет видов рыб и найти оператора по утилизации мусора.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые бьют тревогу: загрязнение Байкала достигло критических значений. Экосистема озера с каждым годом становится все хуже и хуже.

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