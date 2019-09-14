Минкульт включил песни Queen и Nirvana в «Культурный норматив школьника»

Творчество групп Queen и Nirvana войдет в «Культурный норматив школьника». Соответствующие рекомендации были опубликованы на сайте Минкульта РФ.

Как говорится в документе, школьникам в рамках образовательной программы предложат изучать творчество культовых коллективов и отдельных артистов. Наряду с группами Курта Кобейна и Фредди Меркьюри в норматив вошла группа Pink Floyd. Также учащиеся будут знакомиться с творчеством Бориса Гребенщикова и Булата Окуджавы.

Всего новый проект министерства включает в себя шесть категорий: изобразительное искусство и архитектура, кинематограф, народное творчество, музыка, литература и театральное искусство. «Культурный норматив школьника», сообщают в Минкульте, с начала учебного года внедрен в восьми регионах страны в качестве эксперимента.

«Идея проекта заключается в реализации комплекса мероприятий, включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства и художественной культуры, формы проверки знаний, вариативные способы обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры у школьников», — поясняется на сайте министерства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минкульт утвердит порядок формирования цен на дополнительные услуги при продаже билетов.