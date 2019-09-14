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  4. Минкульт включил песни Queen и Nirvana в «Культурный норматив школьника»

Минкульт включил песни Queen и Nirvana в «Культурный норматив школьника»

, 6:17 18

Новый проект министерства уже стартовал в восьми регионах России.

Фото: PA Photos

Творчество групп Queen и Nirvana войдет в «Культурный норматив школьника». Соответствующие рекомендации были опубликованы на сайте Минкульта РФ.

Как говорится в документе, школьникам в рамках образовательной программы предложат изучать творчество культовых коллективов и отдельных артистов. Наряду с группами Курта Кобейна и Фредди Меркьюри в норматив вошла группа Pink Floyd. Также учащиеся будут знакомиться с творчеством Бориса Гребенщикова и Булата Окуджавы.

Всего новый проект министерства включает в себя шесть категорий: изобразительное искусство и архитектура, кинематограф, народное творчество, музыка, литература и театральное искусство. «Культурный норматив школьника», сообщают в Минкульте, с начала учебного года внедрен в восьми регионах страны в качестве эксперимента.

«Идея проекта заключается в реализации комплекса мероприятий, включающего в себя разнообразные виды освоения произведений искусства и художественной культуры, формы проверки знаний, вариативные способы обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры у школьников», поясняется на сайте министерства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минкульт утвердит порядок формирования цен на дополнительные услуги при продаже билетов.

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