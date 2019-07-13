Минкульт утвердит порядок формирования цен на допуслуги при продаже билетов

, 13:30 46

Предполагается, что стоимость сопутствующих услуг при покупке билетов на культурно-массовые мероприятия, абонементов или путевок не должна превышать 10% их стоимости.

Фото : ТАСС/Диева Анастасия

Министерство культуры РФ разрабатывает порядок формирования расчета стоимости услуг, которые оказываются покупателям билетов или абонементов на культурно-массовые мероприятия. Соответствующий проект опубликован и проходит стадию общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснении, в соответствии с изменениями в «Основы законодательства РФ о культуре», при реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок уполномоченным лицам разрешается взимать плату за оказание сопутствующих услуг, в том числе за доставку билетов, если иное не предусмотрено договором. Общая стоимость сопутствующих услуг не должна превышать 10% стоимости купленных билетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зрители получат возможность вернуть деньги за неиспользованный билет в театр в случае болезни или смерти родственника. Схема будет такая же, как при возврате железнодорожных билетов.

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +8°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому

Последние новости

13:48
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала «112 Украина»
13:40
Четыре человека пострадали при пожаре на военном аэродроме под Саратовом
13:30
Минкульт утвердит порядок формирования цен на допуслуги при продаже билетов
13:13
Момент выстрела из гранатомета по зданию телеканала «112 Украина» — видео
12:59
«Имею право»: Ольга Серябкина занималась сексом в центре Москвы — видео
12:52
Девять станций метро закрыли в Москве

Сейчас читают

Три знака Зодиака, которые смогут отравить жизнь любому
Поклонники обсуждают архивный снимок большой семьи Пугачевой
Виторган опубликовал провокационное фото Нино Нинидзе

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги