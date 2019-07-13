Минкульт утвердит порядок формирования цен на допуслуги при продаже билетов

Министерство культуры РФ разрабатывает порядок формирования расчета стоимости услуг, которые оказываются покупателям билетов или абонементов на культурно-массовые мероприятия. Соответствующий проект опубликован и проходит стадию общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснении, в соответствии с изменениями в «Основы законодательства РФ о культуре», при реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок уполномоченным лицам разрешается взимать плату за оказание сопутствующих услуг, в том числе за доставку билетов, если иное не предусмотрено договором. Общая стоимость сопутствующих услуг не должна превышать 10% стоимости купленных билетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зрители получат возможность вернуть деньги за неиспользованный билет в театр в случае болезни или смерти родственника. Схема будет такая же, как при возврате железнодорожных билетов.