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  4. «Мечта!» Павел Трубинер подарил жене иномарку за несколько миллионов рублей

«Мечта!» Павел Трубинер подарил жене иномарку за несколько миллионов рублей

, 10:20 Фото 164

Актриса Юлия Мельникова опубликовала снимок дорогого подарка в Instagram.

Фото: Instagram @umelnikova

Актер Павел Трубинер решил побаловать супругу Юлию Мельникову дорогим подарком. Возлюбленный артистки не поскупился и преподнес любимой жене новую иномарку MINI Cooper. За такой презент знаменитости пришлось оставить в автосалоне порядка двух миллионов рублей. Однако никакие деньги не сравнятся с восторгом и радостью его избранницы.

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«Ну скажите же, классный?! Спасибо любимый, радости нет предела», — написала актриса в Instagram.

Instagram @umelnikova

Поклонники знаменитого семейства пришли в восторг от дорогого автомобиля. Помимо того, что машина показалась фанатам Юлии Мельниковой очень хорошей и подходящей для звезды, подписчики отметили — с мужем артистке невероятно повезло.

«Чудесный mini! Всегда так умиляюсь, когда в городе встречаю! Они как игрушечка»;

«Автомобиль моей мечты»;

«Очень круто! Моя мечта», — написали фолловеры.

42-летний Павел Трубинер и 38-летняя Юлия Мельникова познакомились в 2010 году на съемках. С тех пор звездная пара не расставалась. Три года назад в актерской семье родилась дочка Лиза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трубинер и Мельникова рассказали о личной жизни.

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