Не стало «Моей прекрасной няни»: Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни

В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Она проходила лечение в реабилитационном центре. Но врачи не смогли спасти ее.

Новость о смерти Анастасии Заворотнюк потрясла поклонников актрисы со всей страны. Сегодня знаменитость ушла из жизни.

В 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Ряд СМИ писали, что это связано с процедурой ЭКО, на которую звезда решилась, чтобы подарить своему супругу Петру Чернышеву ребенка.

Дочь Мила родилась в 2018-м. А после этого, как сообщают друзья, Анастасия стала жаловаться на частные головные боли. 13 сентября 2019-го, появилось сообщение о том, что актриса экстренно госпитализирована в столичную больницу в крайне тяжелом состоянии. Вечером того же дня медики ввели ее в медикаментозный сон, чтобы помочь организму справиться. По предварительным данным, у звезды диагностировали отек мозга, на фоне которого произошло воспаление легких.

Через два дня медикаменозный сон перешел в состояние глубокой комы. Позднее врачам московской клиники удалось вывести Анастасию Заворотнюк из глубокой комы. Звезда пришла в себя и находилась частично в сознании, однако медики от прогнозов воздерживались. После этого информация о состоянии звезды в СМИ просачивалась крайне редко. Анастасия находилась на лечении в реабилитационном центре. Но ее состояние оставляло желать лучшего.

Фанаты не могут поверить, что «няни Вики» не стало. Амбициозная, талантливая, всегда позитивная артистка была примером для многих женщин и своей добротой и жизнелюбием завоевала любовь множества зрителей.

В одном из интервью теледива признавалась, что хотела работать в кино еще до того, как могла выговорить слово «актриса» — к счастью, исполнить детскую мечту все-таки удалось, хотя и не сразу.

Карьера Анастасии началась с фильма «Машенька» по мотивам романа Владимира Набокова. Режиссер кинокартины Тамара Павлюченко сумела разглядеть тогда еще в начинающей звезде огромный талант и не ошиблась. Совсем скоро актриса стала знакома каждому зрителю.

Приглашения от режиссеров посыпались одно за другим. «Чайка», «Код апокалипсиса», «Жених по объявлению», «Служебный роман. Наше время», «Мамы», «Между нами девочками» — фильмография знаменитости насчитывает десятки фильмов и сериалов, и все — разные по жанру и настроению.

Артистка умела моментально перевоплощаться и очаровывала зрителей своей бесподобной игрой как в психологических драмах, так и романтических комедиях.

Впрочем, по-настоящему прославилась Заворотнюк только после съемок в сериале «Моя прекрасная няня». Тихая и скромная по природе девушка с блеском прошла кастинг на роль няни Вики, которой чуждо слово «комплексы».

После съемок в киноленте жизнь Анастасии разделилась на до и после. Ее стали узнавать на улице, заваливать письмами — фанаты были без ума от харизматичной воспитательницы, которая, по сюжету, всеми силами пыталась соблазнить продюсера Максима Шаталина.

К слову, звезде это сделать все-таки удалось, причем не только на экране, но и в жизни. После съемок в многосерийном фильме между Анастасией и Сергеем Жигуновым разгорелась страсть, которая вылилась в непродолжительный роман, однако до свадьбы дело так и не дошло.

Тем не менее, скандальная история с коллегой по сериалу принесла знаменитости неслыханную популярность. Ее стали приглашать не столько сниматься в кино, но и вести телепрограммы, среди которых — «Кухня для чайников», «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень».

На одном из таких шоу — «Танцы на льду» звезда познакомилась со своим будущим мужем — фигуристом Петром Чернышевым. До этого момента актриса уже дважды была замужем, однако так и не сумела обрести семейное счастье.

В ноябре 2018 года звезда подарила своему возлюбленному дочь Милу, перед чем прошла длительный курс процедур для беременности. Ходят слухи, что именно они подорвали здоровье теледивы и привели ее к критическому состоянию.

Многие фанаты уверены — онкологическое заболевание спровоцировали попытки ЭКО — экстракорпорального оплодотворения, к которому прибегала звезда сериала «Моя прекрасная няня» для рождения третьего ребенка. Однако точных подтверждений этой информации пока не поступало.

Как бы там ни было, смерть «няни Вики» стала настоящей трагедией для мира российского шоу-бизнеса. Обаятельная, харизматичная и необыкновенно талантливая актриса навсегда останется в сердцах зрителей и коллег.