«Это чудо!»: Жена Петра Мамонова рассказала об операции на сердце актера

Петр Мамонов был экстренно госпитализирован с обширным инфарктом в столичную больницу 24 августа 2019 года. Несколько дней назад 68-летний актер пережил серьезную операцию на сердце. Супруга звезды Ольга рассказала о текущем состоянии здоровья знаменитости и о том, как проходило хирургическое вмешательство. Выяснилось, что «оскароносцу» отказывали в оперировании в нескольких медучреждениях.

«Нам отказались делать операцию — сказали, что нет ни подходящего оборудования, ни хирургов. Мол, ищите сами врачей. И выписали домой. А дома как? Он весь черный — сердце забито тромбами. Петя таял на глазах. У меня руки опускались. Случайно, без всякого блата, нам позвонили из НПЦ Интервенционной Кардиоангиологии и вызвали на операцию », — поделилась супруга артиста.

Ольга Мамонова утверждает, что операцию на сердце ее супругу делал хирург с «золотыми» руками. Знаменитого актера и музыканта оперировал выдающийся врач-кардиолог Давид Иоселиани.

«Сделал операцию на сердце так легко, как будто бы зуб вырвал. Он реанимировал умерший сосуд. Это чудо. После операции Пете сразу стало лучше, сосуды открылись, кровь побежала», — рассказала жена актера.

Петр Мамонов до сих пор находится в реанимации. Состояние актера стабильно, за ним неустанно наблюдают медики. Супруга артиста невероятно благодарна врачу, который провел операцию ее мужу. Об этом сообщает КР.RU.

«Я даже всплакнула — такое испытала к нему уважение и благодарность. Король из королей, какой же он крутой этот Иоселиани !» — заявила Ольга Мамонова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актеру Петру Мамонову назначили операцию на сердце.