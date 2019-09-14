«Это чудо!»: Жена Петра Мамонова рассказала об операции на сердце актера

Петр Мамонов был экстренно госпитализирован с обширным инфарктом в столичную больницу 24 августа 2019 года. Несколько дней назад 68-летний актер пережил серьезную операцию на сердце. Супруга звезды Ольга рассказала о текущем состоянии здоровья знаменитости и о том, как проходило хирургическое вмешательство. Выяснилось, что «оскароносцу» отказывали в оперировании в нескольких медучреждениях.
Ольга Мамонова утверждает, что операцию на сердце ее супругу делал хирург с «золотыми» руками. Знаменитого актера и музыканта оперировал выдающийся врач-кардиолог Давид Иоселиани.
Петр Мамонов до сих пор находится в реанимации. Состояние актера стабильно, за ним неустанно наблюдают медики. Супруга артиста невероятно благодарна врачу, который провел операцию ее мужу. Об этом сообщает КР.RU.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актеру Петру Мамонову назначили операцию на сердце.