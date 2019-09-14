Кира Найтли стала мамой во второй раз

Известная английская актриса Кира Найтли родила второго ребенка. Об этом стало известно после публикации в сети снимков, где звезда идет по городу вместе супругом музыкантом Джеймсом Райтоном, который везет малыша в коляске.

Сама светская львица не стала сообщать журналистам о пополнении в семье, поэтому до сих пор нет сведений о том, какого пола наследник знаменитостей и когда он родился. Найтли предпочитает жить весьма скрытной жизнью. Она не сообщала прессе о своей свадьбе и о рождении дочери Эди. На этот раз о прибавлении семействе стало известно, благодаря папарацци, которые подловили звездную семью на прогулке, пишет Teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Celebrity Updates 💫 (@_celebrityupdate) 13 Сен 2019 в 10:14 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кира Найтли завидует мужчинам.