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Кира Найтли стала мамой во второй раз

, 12:47 Фото 46

Папарацци подловили кинозвезду на прогулке с малышом.

Фото: www.globallookpress.com / Fox Searchlight Pictures

Известная английская актриса Кира Найтли родила второго ребенка. Об этом стало известно после публикации в сети снимков, где звезда идет по городу вместе супругом музыкантом Джеймсом Райтоном, который везет малыша в коляске.

Сама светская львица не стала сообщать журналистам о пополнении в семье, поэтому до сих пор нет сведений о том, какого пола наследник знаменитостей и когда он родился. Найтли предпочитает жить весьма скрытной жизнью. Она не сообщала прессе о своей свадьбе и о рождении дочери Эди. На этот раз о прибавлении семействе стало известно, благодаря папарацци, которые подловили звездную семью на прогулке, пишет Teleprogramma.pro.

 
 
 
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Публикация от Celebrity Updates 💫 (@_celebrityupdate)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кира Найтли завидует мужчинам. 

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