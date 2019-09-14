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  4. Звезда фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» попал в ДТП во время съемок

Звезда фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» попал в ДТП во время съемок

, 13:14 106

В автобус со съемочной группой врезалась другая машина. Трое пострадавших госпитализированы.

Фото: Kino-teatr.ru

В Москве, 14 сентября автобус со съемочной группой столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии пострадал звезда фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» Иван Фоминов. Вместе с ним в больницу с травмами отправились два каскадера.

30-летний Иван Фоминов в ДТП получил перелом лопатки. Его коллеги по съемкам — каскадеры — получили травмы средней степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медучреждение. Еще одного человека отпустили домой с ушибами.

Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и выявить виновного в аварии.

Иван Фоминов также известен по съемкам в фильме «Околофутбола» и ролям в театре Кирилла Серебренникова «Гоголь-центр».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что страшная авария с автобусом ПАЗ под Ярославлем унесла жизни семи человек.

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