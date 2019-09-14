Стала известна причина смертельной аварии с автобусом в Ярославской области

В региональном ГИБДД назвали предварительную причину смертельной аварии, которая произошла на трассе в поселке Заячий Холм под Ярославлем в субботу, 14 сентября. По версии правоохранительных органов, к ДТП привел выезд грузовика на встречную полосу движения.

Предварительно, водитель МАНа совершал обгон и не успел вернуться на свою полосу движения.

На момент столкновения в автобусе находилось 30 человек. В результате аварии девять человек погибло, еще 21 человек получил ранение. Среди погибших оба водителя. За рулем грузовика был Анатолий Калиш. Автобусом ПАЗ управлял Сергей Пайков.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ярославской области.