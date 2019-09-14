Стала известна причина смертельной аварии с автобусом в Ярославской области

В региональном ГИБДД назвали предварительную причину смертельной аварии, которая произошла на трассе в поселке Заячий Холм под Ярославлем в субботу, 14 сентября. По версии правоохранительных органов, к ДТП привел выезд грузовика на встречную полосу движения.
Предварительно, водитель МАНа совершал обгон и не успел вернуться на свою полосу движения.
На момент столкновения в автобусе находилось 30 человек. В результате аварии девять человек погибло, еще 21 человек получил ранение. Среди погибших оба водителя. За рулем грузовика был Анатолий Калиш. Автобусом ПАЗ управлял Сергей Пайков.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ярославской области.