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  4. Стала известна причина смертельной аварии с автобусом в Ярославской области

Стала известна причина смертельной аварии с автобусом в Ярославской области

, 13:31 204

В результате столкновения рейсового автобуса ПАЗ и грузовика погибли девять человек.

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Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС РФ, YouTube / Илья Ежов

В региональном ГИБДД назвали предварительную причину смертельной аварии, которая произошла на трассе в поселке Заячий Холм под Ярославлем в субботу, 14 сентября. По версии правоохранительных органов, к ДТП привел выезд грузовика на встречную полосу движения.

Предварительно, водитель МАНа совершал обгон и не успел вернуться на свою полосу движения.

На момент столкновения в автобусе находилось 30 человек. В результате аварии девять человек погибло, еще 21 человек получил ранение. Среди погибших оба водителя. За рулем грузовика был Анатолий Калиш. Автобусом ПАЗ управлял Сергей Пайков.

5-tv.ru

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ярославской области.

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