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  4. Школа в Санкт-Петербурге чуть не сгорела из-за неисправной проводки

Школа в Санкт-Петербурге чуть не сгорела из-за неисправной проводки

, 15:54 Фото 126

В результате ЧП были эвакуированы порядка 500 человек.

Фото: ВКонтакте @spb_today

В Санкт-Петербурге в субботу, 14 сентября в школе № 80 в Петроградском районе в связи с сообщением о пожаре была проведена экстренная эвакуация учеников. Всего было эвакуировано порядка 500 человек. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, в одном из школьных кабинетов горела макулатура. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Пожар был ликвидирован спасательными службами около 12:30 по московскому времени. В результате ЧП никто из учеников и педагогического состава образовательного учреждения не пострадал.

Сотрудники школы объяснили воспламенение неисправностью проводки. Школьников отпустили с занятий домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кемерово сгорел парк аттракционов.

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