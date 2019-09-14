Школа в Санкт-Петербурге чуть не сгорела из-за неисправной проводки

В Санкт-Петербурге в субботу, 14 сентября в школе № 80 в Петроградском районе в связи с сообщением о пожаре была проведена экстренная эвакуация учеников. Всего было эвакуировано порядка 500 человек. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По предварительным данным, в одном из школьных кабинетов горела макулатура. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Пожар был ликвидирован спасательными службами около 12:30 по московскому времени. В результате ЧП никто из учеников и педагогического состава образовательного учреждения не пострадал.

Сотрудники школы объяснили воспламенение неисправностью проводки. Школьников отпустили с занятий домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кемерово сгорел парк аттракционов.