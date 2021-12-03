Главный онколог рассказал об основных факторах развития рака
В России сейчас зарегистрировано 3,7 миллиона человек, страдающих онкологическими заболеваниями.
Фото: www.globallookpress.com / David Devins
Специалист Минздрава назвал самые частые формы заболевания раком, а также озвучил факторы, оказывающие влияние на их развитие. Выяснилось, что порядка 80% случаев возникновения онкологии — следствие неправильного образа жизни.
Так, по словам врача, излишнее потребление в пищу красного мяса может стать причиной возникновения колоректального рака. Бесконтрольное употребление спиртных напитков может привести к раку печени и поджелудочной железы. Табакокурение, соответственно, повышает риск развития рака легких.
По данным Карпина, генетика влияет лишь на 15–20% случаев заболевания раком. Вся остальная онкология возникает из-за неправильного образа жизни. Самыми часто встречающимися формами рака специалист назвал: рак молочной железы и шейки матки — у женщин; рак легких — у мужчин; рак кожи — без привязки к половым признакам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что чаще всего становится причиной болезней сердца.
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