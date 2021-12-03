Главный онколог рассказал об основных факторах развития рака

|
Игорь Рязов
2 076

В России сейчас зарегистрировано 3,7 миллиона человек, страдающих онкологическими заболеваниями.

Главный онколог рассказал об основных факторах развития рака

Фото: www.globallookpress.com / David Devins

Специалист Минздрава назвал самые частые формы заболевания раком, а также озвучил факторы, оказывающие влияние на их развитие. Выяснилось, что порядка 80% случаев возникновения онкологии — следствие неправильного образа жизни.

«Есть доказанные факторы, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний — это курение, алкоголь, вирус папилломы человека, малоподвижный образ жизни», — рассказал главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.

Так, по словам врача, излишнее потребление в пищу красного мяса может стать причиной возникновения колоректального рака. Бесконтрольное употребление спиртных напитков может привести к раку печени и поджелудочной железы. Табакокурение, соответственно, повышает риск развития рака легких.

По данным Карпина, генетика влияет лишь на 15–20% случаев заболевания раком. Вся остальная онкология возникает из-за неправильного образа жизни. Самыми часто встречающимися формами рака специалист назвал: рак молочной железы и шейки матки — у женщин; рак легких — у мужчин; рак кожи — без привязки к половым признакам.

«Пул наблюдаемых пациентов растет. Сейчас в стране зарегистрировано 3,7 миллиона человек, страдающих онкологическими заболеваниями», — утверждает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что чаще всего становится причиной болезней сердца.

-17° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
74.06
0.09 83.81
-0.03
Вокруг энергии открытий! Китайский совет дня на пятницу, 3 декабря

Последние новости

9:29
ВОЗ не одобряет: глава РФПИ объяснил долгую регистрацию «Спутника V» бюрократией
9:17
Экс-советник конгресса США: Украина добровольно сдала Крым в 2014 году
9:06
Вокруг энергии открытий! Китайский совет дня на пятницу, 3 декабря
8:54
Главный онколог рассказал об основных факторах развития рака
8:47
Пилот «Формулы-1» заставил своего бывшего босса сделать татуировку
8:40
Бузова — аутсайдер, а Шнуров жжет: сколько стоит заказать звезду на Новый год?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака
Тряхнет изрядно: астропрогноз на декабрь 2021 года для всех знаков зодиака
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака
Останься ни с чем! Жорин рассказал, как не выполнять условия брачного договора при разводе

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа