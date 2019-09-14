NI: Российская суперкавитирующая торпеда «Шквал» вот-вот покорит мир

Оружие, которое может двигаться в шесть раз быстрее, чем его предшественники, может в самом ближайшем будущем в одночасье перевернуть весь образ военных действий, пишет американский аналитический журнал National Interest.

Речь идет о изобретенной еще в СССР подводной торпеде «Шквал», которая способна разгоняться до 200 узлов (370 километров в час).

«Хотя затишье в соревнованиях великих держав несколько замедлило внедрение новой технологии, так называемая „суперкавитирующая торпеда“ может вот-вот покорить мир», — считает автор статьи.

Как пишет издание, о существовании «Шквала» на Западе ничего не было известно до окончания холодной войны — проект был тщательно засекречен.

Сейчас известно, что торпеда приводится в движение ракетным двигателем, но его недостаточно, чтобы развить такую впечатляющую скорость — вода создает серьезное сопротивление. Российские ученые решили проблему, придумав, как превратить воду перед ракетой в пар. Этот процесс известен как суперкавитация. Единственная сложность — удержать торпеду в газовом «пузыре» — это несколько снижает ее маневренность. Первоначально «Шквалы» создавались неуправляемыми. В новой версии торпеды после спринтерского броска оружие снижает скорость для точного поиска цели.

Недостатком этого оружия является его шумность, однако невероятная скорость передвижения почти полностью нивелирует его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Соединенные Штаты Америки пытаются противопоставить российскому подводному беспилотнику «Посейдон».