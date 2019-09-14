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  4. В Мурманске начался фестиваль кукольных театров Баренцева моря

В Мурманске начался фестиваль кукольных театров Баренцева моря

, 20:41 Видео 59

В театральном празднике принимают участие 15 коллективов из российских регионов, Швеции, Норвегии и Финляндии.

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Фото, видео: gov-murman.ru, 5-tv.ru

В Мурманске открылся IX международный фестиваль кукольных театров стран Баренцева региона. Торжественная церемония прошла в субботу, 14 сентября, в Мурманском областном театре кукол. Причем столица Заполярья принимает кукольников северных стран и регионов уже третий раз. А первый такой фестиваль состоялся ровно 20 лет назад в шведском городе Каликс, и Россию тогда представляли артисты из Мурманска.

В нынешнем театральном празднике участвуют 15 коллективов — из Мытищ, Воркуты, Воронежа, Пскова, Петрозаводска, Архангельска, Котласа и Вологды, а также местный театр кукол и Детская театральная школа Мурманска. Зарубежные страны представляют два финских кукольных театра, два коллектива из Швеции и один из Норвегии.

«Нам нужно больше таких событий, мы будем больше их организовывать. Скоро новое здание театра кукол откроется после реконструкции, оно будет уютным, красивым, одним из лучших в России», — заявил на открытии фестиваля глава Мурманской области Андрей Чибис.

После торжественной части зрители увидели поставленных хозяевами спектакль «Чудо в перьях». В ближайшие дни на четырех площадках Мурманска будут не только показывать спектакли, но и пройдут лекции и мастер-классы. Завершится фестиваль 18 сентября.

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