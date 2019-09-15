«Народное модно»: Дизайнеры показали свои работы на фестивале «Сарафан»

«Сарафан» — фестиваль костюма и народных промыслов — прошел в Новгородской области. Современные дизайнеры, использующие элементы народных художественных промыслов, представили свои работы.

На Ярославском дворище в субботу, 14 сентября, состоялись дефиле-показы костюмов из частных коллекций, коллекций реконструкции и народного костюма новгородских и приглашенных мастеров.

В лектории «Народное модно» состоялись лекции о традиционном русском костюме, его истории и использовании в современной моде. Все желающие 14 сентября могли посетить выставку-ярмарку народных художественных промыслов, которая продолжится и 15 сентября.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал фестиваль «Сарафан» возможностью для дизайнеров и всех, кто занимается народными промыслами показать себя.

«История продолжается в современных моделях. Это означает, что культура жива. Русские традиции могут быть использованы и в современном обществе тоже, на территории всей страны», — отметил глава региона.

Впервые фестиваль «Сарафан» прошел в 2015 году в Старой Руссе. Второй и третий — на Ярославском дворище в Великом Новгороде. За время проведения фестиваля в нем участвовали более 80 мастеров-ремесленников, этнографов и дизайнеров.

Цель фестиваля — популяризовать народные художественные промыслы и ремесла, усилить интерес дизайнеров к русскому народному костюму для использования его элементов в своем творчестве.

На проведение фестиваля «Сарафан» была предоставлена федеральная субсидия в размере 2 867 000 рублей в рамках нацпроекта «Культура».

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