День Мамонтия-овчарника: что можно и что нельзя делать 15 сентября

Православные христиане 15 сентября почитают память мученика Мамонтия, а также его родителей Руфины и Федота. Все трое пострадали за свою веру, пишет «Утро.ру».

Будучи юношей, Мамонтий обратил в христианство многих людей. За это его приказали утопить в море. Однако вода чудесным образом не приняла мученика. Святому явился ангел, который отвел его на гору, расположенную в пределах древнего города Кесария.

Мамонтий соорудил келью, в которой постоянно молился господу. Дикие звери обходили его стороной. Зато в убежище святого часто захаживали овцы и козы. Из полученного от них молока мученик изготавливал сыр. Отшельник продавал продукты на ближайшем рынке, а деньги раздавал нуждающимся.

Традиции и обычаи 15 сентября:

Наши предки считали Мамонтия покровителем овец и коз. Поэтому в день его памяти было принято наводить порядок в местах, где содержалась скотина.

В соответствии с суеверием, животных нельзя было выпускать из загона по утру. На пастбище их отправляли только днем.

15 сентября собирали поздний урожай картофеля. Корнеплоды использовались не только для приготовления пищи, но и для лечения некоторых болезней — например, ревматизма.

Что нельзя делать 15 сентября:

В этот день нельзя жаловаться на судьбу, иначе жизнь станет еще более сложной.

15 сентября лучше отказаться от крупных покупок. На Руси верили, что приобретенная вещь вряд ли сослужит хорошую службу и быстро выйдет из строя.

Нежелательно надевать одежду яркого цвета. Это может привлечь к ее хозяину беды.

Приметы на 15 сентября:

На закате небо окрашено в красный цвет — скоро придут заморозки.

На Мамонтия льет дождь — осень будет погожей.

Облака низко плывут — к плохой погоде.

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