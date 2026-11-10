Вылитый отец: сын Шварценеггера вошел в пятерку лучших на турнире по бодибилдингу

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Зрители соревнований обратили внимание на невероятное сходство 29-летнего Джозефа Баэна с актером.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Felix HÃ¶rhager; 5-tv.ru

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Сын Шварценеггера вошел в пятерку лучших на турнире по бодибилдингу

Для миллионов поклонников «Терминатора» культовая фраза I'll be back обрела новый смысл. 29-летний внебрачный сын Арнольда Шварценеггера громко заявил о себе на международной арене.

Джозеф Баэна триумфально вошел в пятерку лучших на турнире по бодибилдингу. Но зрителей поразил не столько результат, сколько невероятное сходство с отцом! Молодой атлет повторил знаменитые позы Шварценеггера — и на мгновение показалось, что на сцене снова появился сам Железный Арни...

Кстати, история Джозефа Баэны долгое время оставалась одной из самых громких семейных тайн Голливуда. Он родился в результате романа Шварценеггера с домработницей Милдред Баэной, которая много лет работала в доме актера. О существовании внебрачного сына общественность узнала только в 2011 году. Скандал стал одной из причин распада 25-летнего брака Железного Арни с журналисткой Марией Шрайвер. Несмотря на семейную драму, Шварценеггер наладил отношения с сыном. Более того, именно отец помог Джозефу увлечься бодибилдингом.

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