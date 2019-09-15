НХЛ дисквалифицировала хоккеиста Евгения Кузнецова на три матча за кокаин

Нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалифицировали на три матча регулярного чемпионата. Такие меры были предприняты после того, как в пробе спортсмена был обнаружен кокаин, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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О решении лиги Кузнецова проинформировали, он согласился с таким наказанием и сожалеет о том, что разочаровал свою семью, товарищей по команде, клуб и болельщиков.

«Я обещаю сделать все, что в моих силах на льду, чтобы вернуть ваше доверие» , — сказал хоккеист и добавил, что больше не будет давать комментарии по поводу данной ситуации.

Проба у Евгения Кузнецова была взята в мае 2019 года, стало известно об этом в конце августа. Спортсмен является обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона».

Ранее знакомые хоккеиста Кузнецова рассказали о видео с белым порошком.