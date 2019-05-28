Знакомые хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в интервью сайту KP.RU прокомментировали нашумевшее видео с белым порошком и незнакомкой.
Ранее по сети разлетелся ролик, на котором человек, напоминающий Кузнецова, говорит по телефону в номере отеля. Рядом спит девушка, а на столике рассыпан белый порошок неизвестного происхождения. Позже сам Евгений подтвердил, что человек на видео — это он, но добавил, что «никогда не употреблял наркотики, и не собирается увлекаться этим».
Журналисты издания пообщались с директором спортшколы Юрием Макаровым, он уверен, что этим роликом Кузнецова пытались подставить.
Директор спортшколы добавил, что в НХЛ, в которой выступает Евгений, разберутся в ситуации, выяснят источник видео и реальное положение дел.
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Заслуженный тренер России Виктор Перегудов также уверен, что Кузнецов не совершал ничего противоправного. Он подчеркнул, что игрок сборной относится к наркотикам строго отрицательно.
Кузнецов — воспитанник «Трактора» из Челябинска. Один из лучших бомбардиров этого клуба Николай Суханов, знающий Евгения с детства, подтверждает, что спортсмен ведет здоровый образ жизни.
Ранее 5-tv.ru публиковал объяснения самого Кузнецова по поводу нашумевшего видео.