«Злопыхателей много!» — знакомые хоккеиста Кузнецова о видео с белым порошком

, 20:11 25

Знакомые форварда «Кэпиталз» единогласно утверждают, что Евгений к запрещенным веществам равнодушен.

Фото: www.globallookpress.com

Знакомые хоккеиста сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в интервью сайту KP.RU прокомментировали нашумевшее видео с белым порошком и незнакомкой.

Ранее по сети разлетелся ролик, на котором человек, напоминающий Кузнецова, говорит по телефону в номере отеля. Рядом спит девушка, а на столике рассыпан белый порошок неизвестного происхождения. Позже сам Евгений подтвердил, что человек на видео — это он, но добавил, что «никогда не употреблял наркотики, и не собирается увлекаться этим».

Журналисты издания пообщались с директором спортшколы Юрием Макаровым, он уверен, что этим роликом Кузнецова пытались подставить.

«Евгений не глупый человек! Просто его кто-то подставил с этим роликом, выставив на всеобщее обозрение. На кадрах видно, что он просто сидит и разговаривает по телефону. Мало ли, что в номере происходит, и что, и кто там лежит», — сообщает Макаров.

Директор спортшколы добавил, что в НХЛ, в которой выступает Евгений, разберутся в ситуации, выяснят источник видео и реальное положение дел.

«Мы оба заводимся от плохого настроения» — Настя Каменских об отношениях с Потапом

Заслуженный тренер России Виктор Перегудов также уверен, что Кузнецов не совершал ничего противоправного. Он подчеркнул, что игрок сборной относится к наркотикам строго отрицательно.

«Хорошо знаю Евгения, и любое баловство с наркотиками просто исключено. Есть люди, которым, наверное, выгодно это. Злопыхателей много!» — сказал Перегудов.

Кузнецов — воспитанник «Трактора» из Челябинска. Один из лучших бомбардиров этого клуба Николай Суханов, знающий Евгения с детства, подтверждает, что спортсмен ведет здоровый образ жизни.

«Он всегда соблюдал режим, как говорят, режимный парень. Думаю, это подстава. Зачем его так подставлять? Он алкоголь-то не употребляет. Какие наркотики?» — сообщил Суханов.

Ранее 5-tv.ru публиковал объяснения самого Кузнецова по поводу нашумевшего видео.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.54
0.08 72.17
-0.02
Гороскоп на 28 мая: Раки, не будьте тряпками!

Последние новости

20:42
Госдума рассматривает вопрос о компенсации за ипотеку для многодетных семей
20:31
«Как изнасиловали»: Звезда «Полицейского с Рублевки» о съемках в обнаженном виде
20:20
Может и Королеву пустят? Захарова пошутила по поводу возвращения гражданства Саакашвили
20:11
«Злопыхателей много!» — знакомые хоккеиста Кузнецова о видео с белым порошком
20:02
Стало известно, какую страну первой посетит Зеленский в качестве президента
19:55
Литва потребует пересмотреть результаты «Евровидения-2019»
19:49
Актер Сергей Астахов готовится стать отцом
19:41
В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве спадет майская жара
19:23
Павел Лунгин попал в реанимацию после плановой процедуры
19:01
Тарзан прокомментировал роман сына с участницей «Дом-2»
18:45
В России впервые задержали «вора в законе» по статье о лидерстве в ОПГ — видео
18:30
«Вздохнула, и нет Любы!» — мать Полищук рассказала о последних минутах жизни актрисы
18:19
Посла Испании вызвали в МИД России после резкого высказывания Мадрида
18:06
Пилоты ВМС США рассказали о встречах с НЛО — видео
17:58
Как готовят четвероногих защитников границы России — репортаж
17:45
Шнуров женится на Алле Михеевой — это не фантастика, а клип на песню «Кабриолет»
17:38
Зеленский вернул гражданство Саакашвили
17:32
«Городок мечты»: 33 дома для многодетных семей не могут сдать на Кубани
17:24
Матвиенко отреагировала на планы Киева сменить статус Керченского пролива
17:16
Фигуристку Ирину Слуцкую поздравляют с третьей беременностью — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама