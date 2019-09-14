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  4. «Это незаконно»: нейрохирург об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии

«Это незаконно»: нейрохирург об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии

, 19:36 1 172

Ряд СМИ ранее сообщили, что медики прекратили интенсивное лечение в связи с ухудшением состояния.

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Фото, видео: Instagram @a_zavorotnyuk

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Болезнь Анастасии Заворотнюк 27

Который день поступает противоречивая и волнующая информация о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым данным накануне была госпитализирована в московскую больницу и введена в состояние искусственной комы. Так, ряд СМИ в субботу, 14 сентября, написали, что медики прекратили интенсивное лечение в связи с ухудшением состояния.

Специализирующийся на заболеваниях головного мозга, нейрохирург и сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского Вячеслав Рак заявил в интервью сайту KP.RU, что это невозможно и как минимум незаконно.

«Говорить, что врачи кого-то отключили от интенсивной терапии, в корне неверно. По нашему законодательству медики просто не имеют права этого делать, за пациента борются до конца», — подчеркнул он.

При этом нейрохирург отметил, что в ситуации, когда на последней стадии данного онкологического заболевания у больного в какой-то момент возникает состояние, когда уже лекартсва не могут оказать никакой помощи, а наоборот доза лекарств доходит уже до такого уровня, что может нанести вред.

«Тогда врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться. При таком варианте событий пациент уже находится без сознания, у него нарушена работа жизненно-важных органов — сбивается дыхание, сердцебиение», — объясняет врач.

При этом он отмечает, что в реанимации за пациента борются до последнего, и не исключены случаи, когда больной в итоге переживает этот кризис и ему становится лучше. Однако процент таких пациентов очень мал.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 27
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