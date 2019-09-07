Жена Влада Топалова призналась в любви другому мужчине

После пышной свадьбы Регины Тодоренко с Владом Топаловым прошла всего пара месяцев, а молодая жена уже призналась в любви другому мужчине. На видео, которое телеведущая выложила в Instagram, она пылко обнимается с испанским актером Марио Касасом.

«Помню, когда смотрела „Три метра над уровнем неба“, бездумно влюбилась в этого горячего сексуального испанского мачо, но не ожидала, что эта любовь… взаимна! И что однажды, сидя в карете, он признается мне в любви!», — прокомментировала ролик Регина.

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Instagram @reginatodorenko

Как тут не припомнить откровения телеведущей о первой брачной ночи с Топаловым, которую они дружно проспали, утомившись на свадебной церемонии.

Впрочем, как отмечает интернет-портал Дни.ру, обвинять в неверности Тодоренко никто не стал. Подписчики оценили юмор и догадались, что россиянка просто учит артиста говорить на своем языке. А испанец, похоже, даже не вполне понимает, что происходит на самом деле.

Как ранее писал 5-tv.ru, телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов официально оформили свои отношения еще в октябре 2018 года, а декабре у пары родился сын Михаил. Свадебное торжество состоялось лишь в начале июле 2019 в итальянском Сорренто.