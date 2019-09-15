Розовая помада и каракулевая шапка: Как гуляет рокерша 1980-х Джоанна Стингрей

Подруга Виктора Цоя и многих других советских и российских рок-звезд — американка Джоанна Стингрей — вновь добралась через Атлантику до Москвы и прогулялась по Красной площади, на этот раз в каракулевой шапке, солнцезащитных очках и перламутровой розовой помаде на губах.

59-летняя женщина поистине стала неотъемлемой частью той манящей рок-среды, которая формировалась на закате Советского Союза. Джоанна просто влюбилась в страну, находившуюся за железным занавесом, и приехала, несмотря на стереотипы. Она подружилась с культовыми ленинградскими и московскими музыкантами, с которыми и по сей день сохраняет теплые отношения.

« Как-то я встретилась с Борисом Гребенщиковым, он показал мне всю жту тусовку, этих людей, и я сразу поняла, что на квартире — это совсем другое, чем на улице. Они другие — танцуют, поют, могут красить волосы в красный, прокалывать уши. Как в Америке. В этот момент я поняла, что мы очень похожие люди — Америка и Россия. Все эти крутые люди — Курехин, Цой, Гребенщиков — переменили мою жизнь. Это была фантастика », — рассказала она.

Стингрей также добавила, что информационная война Вашингтона против Москвы — «глупая». По ее мнению, американцы и русские очень похожи и по образу жизни, и мышления, а потому обречены на дружбу, или, как минимум, хорошие взаимоотношения.

Гражданка США уже внесла свой вклад в летопись музыки. В марте 2019 года она презентовала в Петербурге книгу «Стингрей в стране чудес», в которой рассказала об удивительном периоде в своей жизни — знакомстве и дружбе с рок-музыкантами из СССР.