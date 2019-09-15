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  4. Актер Удо Кир приехал на открытие кинофестиваля «Послание к человеку»

Актер Удо Кир приехал на открытие кинофестиваля «Послание к человеку»

, 22:25 Видео 42

Голливудская звезда совершил выстрел из пушки Петропавловской крепости в Петербурге.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ralf Hirschberger

Немецкий и голливудский актер Удо Кир (Udo Kier), на счету которого более 200 киноролей, прибыл в Петербург на открытие XXIX Международного кинофестиваля «Послание к человеку». Как почетный гость Северной столицы артист совершил воскресный полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Кир привез на смотр фильм «Раскрашенная птица», снятый по роману польско-американского писателя Ежи Косинского чешским режиссером Вацлавом Маргулом. В нем от имени шестилетнего ребенка, оставшегося круглым сиротой, рассказывается об ужасах военного времени. Он вынужден скитаться от деревни к деревне, пытаясь выжить.

Всего в программу «Послание к человеку» вошли около семи десятков кинолент, в том числе восемь мировых, одна международная и 30 российских премьер.

Ежегодно кинофестиваль посещают десятки тысяч зрителей. Мероприятие продлится до 21 сентября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых ожидаемых фильмах осени-2019.

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