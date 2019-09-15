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Лайфхак от Анны Седоковой: как приучить себя читать книги

, 23:38 11

Экс-солистка группы «ВИА Гра» посоветовала поклонникам вместо просмотра ленты в соцсетях заняться чтением.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Анна Седокова поделилась с подписчиками рассказом, как она проводит свой досуг, а также дала некоторые рекомендации о том, как выработать привычку читать книги вместо «зависания» в социальных сетях. По мнению экс-солистки группы «ВИА-Гра», необходимо зародить в себе эту привычку — довести это действие практически до автоматизма.

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Певица рассказала, что именно чтение доставляет ей сейчас наибольшую радость — она находится в центре здоровья, куда, по ее признанию, «убежала от всех» для того, чтобы поправить свое здоровье. Однако на фото, которое поп-дива разместила в Instagram, Седокова предстала в сексуальном красном топике, а не с книгой в руках. Таким образом, призналась девушка, она захотела привлечь внимание как можно большего числа подписчиков.

«Закрепляем. Если вы хотите читать вечером, как вернулись домой, то порядок будет таким:
•Переодеваетесь в домашнюю одежду (триггер).
•Сразу после этого берете книгу, которая уже лежит на фальстарте 📖
•Читаете (новая привычка)
Что сейчас читаете? ❤️» — спросила Седокова поклонников.

Instagram @annasedokova

Фанаты Анны поделились со знаменитостью книжными предпочтениями и пожелали ей крепкого здоровья.

«Анютка, желаю скорейшего выздоровления вам! Да исцелит и хранит вас Бог от всяких болезней!»

«Очень полезный пост и в тему для меня лично. Я постоянно покупаю книги, но они пылятся на полках десятками непрочитанные. Попробую воспользоваться советом, спасибо, Анечка!»

«Читаю „Богатый папа. Бедный папа“», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Седокова в колготках в сетку на голое тело обольстила мужчин аппетитными формами.

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