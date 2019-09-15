Instagram-блогер Анастасия Квитко, известная также как «русская Кардашьян», в очередной раз порадовала десятимиллионную армию подписчиков соблазнительными кадрами. В новом видео модель позирует на фоне вечернего курортного городка в обтягивающем наряде бежевого цвета, демонстрирующем пышные формы красавицы.

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Оголенная загорелая спина и сексуальные изгибы знаменитости в который раз спровоцировали фанатов на многочисленные хвалебные сообщения по поводу внешности и фигуры звезды. Соцсеть буквально взорвалась от комплиментов, которыми поклонники засыпали любимицу. Новый ролик 24-летней «русской Кардашьян» очень быстро набрал более одного миллиона просмотров и порядка пяти тысяч комментариев.

«Демонесса!»

«Жаль, что это не только для моих глаз…»

«Бомбический наряд!»

«Волшебная девушка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» опубликовала жаркое фото в микро-купальнике.