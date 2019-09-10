Седокова в колготках в сетку на голое тело обольстила мужчин аппетитными формами

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова украсила обложку знаменитого журнала Playboy. На своей странице в Instagram звезда опубликовала пикантные кадры, сделанные во время фотосессии для глянца, на которых позирует в колготках в сетку, надетых на голое тело, и в черном бюстгальтере.

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Снимки артистки вызвали волну негодования хейтеров. Они раскритиковали фотографии знаменитости, отметив, что женщина, которая является образцом для подражания для своих детей, не должна выставлять достоинства своей фигуры на всеобщее обозрение.

Однако, предвидя негативные комментарии подписчиков, в подписи к посту певица выразила собственное отношение к фотосессиям в обнаженном виде. Седокова подчеркнула, что подобные съемки подчеркивают женственность и сексуальность представительниц прекрасного пола.

«По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность <.> И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя », — поделилась мнением светская львица.

Instagram @annasedokova

Многие фанаты звезды поддержали позицию любимицы.

«Полностью поддерживаю!»

«Многие мальчики не уснут еще долго!»

«Какие правильные слова! Такая горячая! Вы просто вау!» — восхитились поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова устроила скандал в клинике.