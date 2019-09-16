Четверо взрослых и четверо детей погибли при пожаре в пятиэтажке Красноярска

Восемь человек, среди которых четверо взрослых и четверо детей, погибли при пожаре в многоквартирном доме в Красноярске вечером 15 сентября. Эту информацию подтвердили сотрудники МЧС.

Трагедия произошла на улице Гусарова, 23. К моменту приезда пожарных открытое пламя вырывалось из окна третьего этажа. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 23.36 по московскому времени. Горела обстановка на площади 40 квадратных метров.

5-tv.ru

В ходе осмотра помещения были найдены тела восьмерых человек без признаков жизни.

К ликвидации ЧП были привлечены 43 пожарных и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хлопок произошел в многоквартирном доме в Красноярске.