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  4. Четверо взрослых и четверо детей погибли при пожаре в пятиэтажке Красноярска

Четверо взрослых и четверо детей погибли при пожаре в пятиэтажке Красноярска

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Трагедия произошла вечером 15 сентября на улице Гусарова.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Восемь человек, среди которых четверо взрослых и четверо детей, погибли при пожаре в многоквартирном доме в Красноярске вечером 15 сентября. Эту информацию подтвердили сотрудники МЧС.

Трагедия произошла на улице Гусарова, 23. К моменту приезда пожарных открытое пламя вырывалось из окна третьего этажа. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 23.36 по московскому времени. Горела обстановка на площади 40 квадратных метров.

5-tv.ru

В ходе осмотра помещения были найдены тела восьмерых человек без признаков жизни.

К ликвидации ЧП были привлечены 43 пожарных и 16 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хлопок произошел в многоквартирном доме в Красноярске.

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