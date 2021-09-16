Домнин день: что можно и что нельзя делать 16 сентября

Православные верующие 16 сентября вспоминают Домну Никомидийскую, которая жила во времена гонений на христиан. Преподобная скончалась из-за своей веры, так и не предав своих убеждений, пишет «Утро.ру».

Традиции и обычаи 16 сентября:

В этот день на Руси было принято уделять большое внимание уборке. Из дома обязательно выбрасывали все старые и ненужные вещи, чтобы освободить место для чего-то нового.

Хлам можно было или сжечь, или отдать нуждающимся. В том случае, если во дворе есть скот, то не спешите избавляться от старой обуви. Повесьте пару ботинок на ограждение, чтобы животные были здоровыми. Кроме прочего, эта традиция защищала от сглаза и самих хозяев.

Также постарайтесь не слишком часто смотреть в зеркало, чтобы не привлечь к себе нечисть из потустороннего мира. Вновь отогнать зло от себя будет крайне непросто.

Под запретом были походы в лес за грибами. Особенно не стоит заглядывать в чащу девушкам. Считалось, что они могут исчезнуть.

Что нельзя делать 16 сентября:

Наши предки старались в Домнин день не переедать, иначе проблемы с деньгами не исключены.

Под запретом были ссоры и сплетни. Негатив, сказанный в адрес другого, вернется автору в трехкратном размере.

Не оставляйте в доме мусор, остатки еды и другие ненужные вещи.

16 сентября не подходит для свадьбы и сватовства. Союз не сложится.

Также не стоит поднимать с пола деньги, потерянные кем-то — навлечете на себя нищету.

Приметы на 16 сентября:

Если гром весь день гремит — осень будет теплой.

На улице хорошая погода — весна поздно наступит.

После обеда пошел дождь — погода испортится надолго.

На небе красный закат — готовьтесь к холодам.

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