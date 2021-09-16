Домнин день: что можно и что нельзя делать 16 сентября
Православная церковь почитает память преподобной, которая жила во время гонений на христиан.
Фото: znaj.ua
Православные верующие 16 сентября вспоминают Домну Никомидийскую, которая жила во времена гонений на христиан. Преподобная скончалась из-за своей веры, так и не предав своих убеждений, пишет «Утро.ру».
Традиции и обычаи 16 сентября:
В этот день на Руси было принято уделять большое внимание уборке. Из дома обязательно выбрасывали все старые и ненужные вещи, чтобы освободить место для чего-то нового.
Хлам можно было или сжечь, или отдать нуждающимся. В том случае, если во дворе есть скот, то не спешите избавляться от старой обуви. Повесьте пару ботинок на ограждение, чтобы животные были здоровыми. Кроме прочего, эта традиция защищала от сглаза и самих хозяев.
Также постарайтесь не слишком часто смотреть в зеркало, чтобы не привлечь к себе нечисть из потустороннего мира. Вновь отогнать зло от себя будет крайне непросто.
Под запретом были походы в лес за грибами. Особенно не стоит заглядывать в чащу девушкам. Считалось, что они могут исчезнуть.
Что нельзя делать 16 сентября:
Наши предки старались в Домнин день не переедать, иначе проблемы с деньгами не исключены.
Под запретом были ссоры и сплетни. Негатив, сказанный в адрес другого, вернется автору в трехкратном размере.
Не оставляйте в доме мусор, остатки еды и другие ненужные вещи.
16 сентября не подходит для свадьбы и сватовства. Союз не сложится.
Также не стоит поднимать с пола деньги, потерянные кем-то — навлечете на себя нищету.
Приметы на 16 сентября:
Если гром весь день гремит — осень будет теплой.
На улице хорошая погода — весна поздно наступит.
После обеда пошел дождь — погода испортится надолго.
На небе красный закат — готовьтесь к холодам.
Ранее 5-tv.ru назвал самые важные дни сентября, когда можно изменить жизнь.
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