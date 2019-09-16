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  4. В доме Джастина Бибера и Хейли Болдуин теперь живут кошки Тунец и Суши

В доме Джастина Бибера и Хейли Болдуин теперь живут кошки Тунец и Суши

, 7:10 Видео 15

Популярный поп-исполнитель и его супруга приобрели домашних питомцев стоимостью более миллиона рублей.

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Фото, видео: Instagram @justinbieber

Ставшие совсем недавно мужем и женой Джастин Бибер и Хейли Болдуин приобрели двух кошек стоимостью более миллиона рублей. По признанию певца и модели, новоявленные супруги, пока не готовы к появлению детей и домашние питомцы стали для них своего рода тренировкой, пишет StarHit.

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Фото с пятнистыми котятами поп-исполнитель опубликовал в своем Instagram. Домашних любимцев зовут Суши и Тунец. Известно, что данная порода является крайне дорогостоящей. Кошки Саванна — потомки древних сервалов, которые вырастают в среднем до 60 сантиметров и весят примерно 15 килограммов. В жизни питомцы очень ласковые и, как правило, привязываются к хозяину.

Поклонники звездной пары наперебой стали одаривать комплиментами «чудесных усатых созданий».

«Тунец божественен», — написал один из юзеров.

«Какие милые, я уже обожаю их», — призналась подписчица.

«Отличные имена для кошек», - похвалил Бибера фолловер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джастин Бибер рассказал о борьбе с наркотической зависимостью и депрессией

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