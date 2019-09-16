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  4. Олег ЛСП, Смоки Мо и Влади стали судьями 17 Независимого баттла

Олег ЛСП, Смоки Мо и Влади стали судьями 17 Независимого баттла

, 5:13 25

Поучаствовать в хип-хоп поединке выразили желание 9 474 участника.

Фото: Instagram @smokymo, ВКонтакте @lsp, @vlady_pro

Стали известны имена судей 17 Независимого баттла, который проходит на площадке Hip-Hop.ru. Среди прочих — такие известные рэперы как Олег ЛСП, который начнет оценивать участников с седьмого раунда, Смоки Мо и Влади. Об этом пишет The Flow.

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Небывалый ажиотаж по числу желающих продемонстрировать свои таланты в хип-хоп поединке появился после того, как на баттл отправил свою заявку рэпер Оксимирон. В течение короткого срока свои треки для участия прислали исполнители Егор Крид, Леван Горозия, Рэм Дигга, блогер Сатир, Илья Соболев, Эльдар Джарахов и многие другие. Судя по данным, указанным в официальном сообществе 17 Независимого, оцениваться будут 9 474 работы. Все треки были объединены общей темой «В долгий путь».

Ко второму туру будут допущены участники, набравшие от 17 баллов.

Фанаты онлайн-баттлов в нетерпении, ведь того же Оксимирона предстоит судить Олегу ЛСП, у которого с Мироном Федоровым были довольно непростые отношения после ухода белорусского исполнителя из агентства Booking Machine, которое, к слову не так давно покинул и сам граймер.

Кроме этого, в судействе значится Смоки Мо, соперничавший с Федоровым на Versus Fresh Blood, где молодые исполнители под предводительством менторов упражнялись в искусстве баттл-рэпа. В конечном итоге победу одержала команда Оксимирона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Егор Крид сразится с именитыми рэперами в независимом баттле.

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