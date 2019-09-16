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  4. Нетрезвого врача, посоветовавшего ребенку нанести на гипс мазь, уволили

Нетрезвого врача, посоветовавшего ребенку нанести на гипс мазь, уволили

, 7:34 Эфирная новость 62

Детский травматолог лишился работы после того, как в соцсетях появилось видео с приема, где он дал странные рекомендации ребенку, которому требовалась срочная медицинская помощь.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников, 5-tv.ru

Скандал в одной из поликлиник Моздока закончился увольнением врача. Работы лишился травматолог, который вел прием, находясь в нетрезвом состоянии. С жалобой в Минздрав обратились родители ребенка, которому требовалась срочная помощь. Впрочем, выполнить свои прямые обязанности врач так и не смог. Он едва держался на ногах.

Уже на следующий день после того, как запись появилась в сети, врач был уволен.

В больнице проведена проверка. В Минздраве Северной Осетии заявили, что в отношении руководства поликлиники также будет вынесено дисциплинарное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Минздраве придумали бороться с врачами-неучами.

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