Гибель прокурора Лесосибирска при пожаре в Красноярске подтвердили его коллеги

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края подтвердили смерть Василия Федорцова — прокурора города Лесосибирск. Мужчина трагически погиб во время возгорания в своей квартире 15 сентября. Жертвами страшного пожара также стали его супруга, двое детей и родная сестра со своей семьей. Предварительно, причиной трагедии могла стать неисправная электропроводка.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пожар произошел поздно вечером на улице Гусарова. Огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки около 22:30 по московскому времени, в Красноярске была уже глубокая ночь. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь горящей квартиры, но было уже поздно — четверо детей и четверо взрослых погибли.

По факту гибели восьмерых человек возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».